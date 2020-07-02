Рустам Солнцев выложил откровенное фото с Боней

Рустам Солнцев выложил в сеть старое фото с Боней времен «Дома-2», чтобы помочь справиться с негативом, обрушившимся на нее после дела о пранкерах, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Солнцев осудил Алексея Столярова и Владимира Кузнецова, более известных, как Лексус и Вован, которые обманным путем заставили Викторию записать текст о поправках к Конституции РФ для поста на своей странице в Instagram. Солнцев напомнил своим подписчиками, что Боня — одинокая женщина, воспитывающая маленького ребенка, и нуждается в деньгах.

«Боня — красивая, со своей придурью, но никому зла не делающая», — выделил он.

Instagram @rustamsolncev_

Его послание в защиту старинной подруги, подкрепленное кокетливым фото, где Солнцев и Боня изображены полуобнаженными, вызвало жаркую дискуссию в комментариях. Мнения подписчиков разделились.

«Молодец Русик! Хоть немного поддержал Боньку!»

«Одинокая девка с ребенком? Вы ребенка рядом с ней где и когда видели-то?»

«Поздравляю Боню. Она умудрилась скинуть с Олимпа тупости саму Бузову!»

«Это точно не стеб, а подлянка, и развода у них не получилось!»

Ранее 5-tv.ru писал об откровениях Виктории Бони на тему отсутствия личной жизни. 40-летняя модель призналась, что сейчас ее сердце свободно. Она по-прежнему живет рядом с отцом своей дочери Анджелины, но сходиться с Алексом Смерфитом повторно не намерена. По слухам, против этого и семья ирландского миллиардера.