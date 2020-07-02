«Достало одиночество»: Виктория Боня пожаловалась на отсутствие близкого человека

Личная жизнь Виктории Бони — тема, которую она старается не афишировать. После расставания с возлюбленным и отцом своей дочери Анджелины Алексом Смерфитом теледива встречалась с французским миллиардером Пьером Андюраном. Затем стало известно, что пара рассталась.

Больше года других мужчин рядом с российской знаменитостью не наблюдается. Звезда подтвердила догадки фанатов о том, что ее сердце свободно, в одном из последних онлайн-эфиров в Instagram. 40-летняя модель неожиданно для всех разоткровенничалась о делах сердечных.

«Мужа нет, парня нет. Никого нет. Достало уже одиночество», — цитирует Викторию сайт KP.RU.

В последнее время Боня с дочерью поселилась в Монако, где живет Смерфит. Блогер уже дала понять поклонникам, что не намерена с ним сходиться. Зато ее дочь теперь может чаще общаться с отцом. Последние два года Алекс боролся с болезнью Лайма и находился на грани жизни и смерти. По словам Бони, это подтолкнуло ее перебраться из Лондона на Лазурный берег — Анджелина могла потерять папу. Впрочем, дама говорила и то, что ей не понравился английский климат.

После курса терапии болезнь Смерфита отступила. Но это не стало поводом для возобновления их отношений с Боней. По слухам, против Виктории выступает семья ирландца, владеющая крупным производством картонных упаковок. Говорят, родственники Алекса уверены, что любительница красивой жизни заинтеросовалась им только из-за денег, и чтобы привязать к себе родила от него дочь.

Виктория заверяет, что начала встречаться с молодым человеком в 2010 году исключительно по любви. Что на тот момент он зарабатывал меньшее нее, и что Анджелина была желанным ребенком для обоих родителей. Как настаивает Боня, она сама порвала с миллиардером из-за его незрелости и неготовности создать большую крепкую семью, о которой она якобы мечтает.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня записала ролик против поправок в Конституцию за несколько тысяч евро.