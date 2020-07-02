Спаивал и бил: Друг Ефремова рассказали о его влиянии на женщин

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Яна Вахрушева
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Приятель актера, устроившего смертельное ДТП, выдали неудобные подробности его личной жизни

Спаивал и бил: Друг Ефремова рассказали о его влиянии на женщин

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Режиссер Валерий Сергеев раскрыл постыдные факты личной жизни Михаила Ефремова, сообщает сайт KP.RU. Приятель актера рассказал, что он неоднократно поднимал руку на женщин. Одной из жертв тирании Ефремова была актриса Наталья Ионова.

«А женщины его любили и все терпели. Запомнившаяся история, когда он в порыве гнева запустил чашкой в свою возлюбленную, актрису Наталью Ионову. Только за то, что она посмела ему возразить, а он этого не выносил. Чашка разбилась, и осколок рассек девушке губу. У нее остался шрам на всю жизнь», — рассказал он.

После разрыва отношений с актером, Ионова покинула и театр «Соверменник-2», которым руководил Ефремов. Но не одна стала жертвой домогательств и рукоприкладства артиста. Валерий Сергеев поделился, что Михаил Ефремова поломал жизнь многим актрисам театра. В свое время в его постели побывали Ася Воробьева и Евгения Добровольская. Именно таким путем девушки попали в труппу «Соверменника-2». Правда, на Воробьевой и Добровольской он в итоге женился и актрисы подарили ему сыновей, но от побоев это их не спасло.

«Женя Добровольская много от него вынесла. Приходила в театр с синяком под глазом, и мы знали, кто синяк ей поставил», — поделился Сергеев.

Актриса Евгения Добровольская вышла замуж за Михаил Ефремова в 1987-м, а развелась в 1997-м. В 1991-м у пары родился сын Николай. Актриса Евгения Добровольская вышла замуж за Михаил Ефремова в 1987-м, а развелась в 1997-м. В 1991-м у пары родился сын Николай. Фото: ТАСС / Станислав Красильников

Валерий Сергеев также рассказал, что Михаил Ефремов спаивал всех своих жен. По его словам, Ася Воробьева не выдержала наличие алкоголя в семейной жизни и ушла, а на Евгению Добровольскую «достаточно посмотреть — все на лице написано». Четвертая жена актера Ксения Качалина, по мнению режиссера, спивается. Однако, несмотря на пристрастие Качалиной к алкоголю, Валерий Сергеев заверил, что она  оказала на Ефремова плохое влияние и «свела» с запрещенными веществами.

«Очень плохое влияние на него оказала четвертая жена Ксения Качалина. Она свела его с наркотиками. Помню, поехали на гастроли с театром. Должны были играть спектакль «Борис Годунов». Миша играл Самозванца. И вдруг он утром ко мне приходит: «Я не могу сегодня играть. Вызывайте Андрея Панина из второго состава». Я спрашиваю: «Что случилось?» «Сильно болит горло. Еле дышу». Я вызвала врача. Доктор мне потом говорит: «Да какая простуда, у него все обожжено. Это кокаин. Лишнее он принял, надышался», — рассказал историю Сергеев.

Актриса Ксения КачалинаАктриса Ксения Качалина. Фото: YouTube.com

Пьяное ДТП Михаила Ефремова вскрыло его возможную очередную любовницу — актрису Дарью Белоусову. Именно к ней после аварии поехал актер. Он снимал ей квартиру на Чистых прудах, откуда его потом забрала полиция. Но под домашним арестом сидит в квартире, в которой живет вместе со своей официальной пятой женой Софьей Кругликовой. Белоусова не отвернулась от возлюбленного после аварии, но посещать его ей не разрешают.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что дочь Михаила Ефремова Анна Мария заявила, что больше не хочет помогать матери лечиться от наркотической и алкогольной зависимости.

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