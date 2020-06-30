Дочь Михаила Ефремова раздумала помогать матери в реабилитации
Анна Мария обиделась на свою родительницу за нелестные отзывы о ней.
Фото: Instagram @amefremova
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария заявила, что у нее пропало желание помогать своей матери вылечиться от алкогольной и наркотической зависимости. Такое решение девушка приняла после того, как в одном из интервью ее мать Ксения Качалина назвала намерения дочери «полным бредом», заявив, что фантазии «милейшего создания» Анны Марии не стоит принимать всерьез.
Кроме того, девушку покоробило, что Качалина обвинила ее в том, что она «сидит на шее у отца» и «командует им».
«Когда Анна Мария родилась, она была очень красивая. Мишина дочка. Хотя любит она больше меня. Потом Миша забрал ее и снял для нее квартиру. Он делает все, что хотят от него дети, и больше всех балует Анну Марию», — рассказала Качалина.
Анна Мария осталась возмущена тоном матери и написала гневную тираду в своем Twitter-аккаунте. 19-летняя девушка поведала, что после прочтения интервью все ее благородные порывы улетучились и она больше не хочет помогать матери в реабилитации.
«И главное, что раньше я искренне хотела ей помочь, несмотря на то, что она со мной сделала в детстве. Типа, реабилитация, больница, психиатрия, все дела. Копила деньги, уговаривала отца, собиралась это сделать, а после прочтения этого я поняла одну важную вещь — да ну *****», — написала Ефремова.
Ранее 5-tv.ru писал, что художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков возложил часть вины Ефремова за «пьяное» ДТП на общество, которое, по его мнению, сформировало в нем чувство безнаказанности.
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