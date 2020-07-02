Под Петербургом медики реанимировали мужчину в одних трусах прямо на асфальте

|
Виктория Андреева
85

По словам очевидца, за несколько минут до ЧП пострадавший вел себя неадекватно.

Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru

В Парголово, что на окраине Петербурга, медикам пришлось реанимировать мужчину, разгуливавшего по улице в одних трусах, прямо на проезжей части. Очевидец сообщил подробности инцидента.

Как выяснилось, ЧП произошло в четверг, 2 июля, около 10.00, по адресу: улица Федорова, 4.

«Я услышал мужские крики на улице. Когда выглянул с балкона, увидел, что через дорогу двое полицейских скрутили на асфальте мужчину в трусах. Мужчина лежал на животе, безостановочно кричал, вопил, иногда выкрикивал „убивают“ и крутился на асфальте. Один сотрудник держал за плечи, второй за ноги», — вспоминал очевидец.

Мужчина уточнил, что правоохранители все время куда-то звонили, а также снимали на телефон лежащего на асфальте гражданина. Спустя еще несколько минут отчаянных попыток удрать от полицейских, мужчина затих.

«[Он] продолжал безмолвно лежать, даже когда полицейские слезли с него. Подъехала машина ППС, все засуетились, стали бить лежащего по щекам, пытаясь привести в чувства. Один сотрудник побежал в ближайший медицинский центр. С мужчины сняли наручники, и он продолжил лежать в неестественной позе с завернутыми за спину руками», — пояснил свидетель.

Как отметил очевидец, вскоре на место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Врачи осмотрели пострадавшего и приняли решение немедленно приступать к реанимационным действиям: вытащив дефибриллятор, медперсонал произвел несколько попыток вернуть к жизни гражданина. Спустя еще несколько секунд мужчину переложили на носилки и занесли в карету скорой помощи. Позже на место прибыл реанимобиль.

Под Петербургом медики реанимировали мужчину в одних трусах прямо на асфальте

1/5

5-tv.ru

2/5

5-tv.ru

3/5

5-tv.ru

4/5

5-tv.ru

5/5

5-tv.ru

Как сложилась дальнейшая судьба мужчина — доподлинно неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина вонзил шило в сердце петербуржца ради самоката.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
70.52
0.08 79.52
0.33
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жиз...

Последние новости

16:28
В Москве шестилетняя девочка смогла вырваться из рук похитителя. Но история загадочная
16:19
Мобильный госпиталь в Тыве принял первых пациентов
16:07
Рок-н-ролльная бабушка: У Анны Семак родился внук в 38 лет
15:55
В Тверской области найден искареженный Mercedes хоккеиста Михаила Анисина
15:43
Владимир Путин поблагодарил россиян за участие в голосовании по Конституции
15:43
Под Петербургом медики реанимировали мужчину в одних трусах прямо на асфальте

Сейчас читают

«Буду одна со всеми детьми»: Порошина высказалась об отце сына
Видео: Как самолеты чуть не столкнулись в небе над Ростовом-на-Дону
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок