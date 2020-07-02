Под Петербургом медики реанимировали мужчину в одних трусах прямо на асфальте
По словам очевидца, за несколько минут до ЧП пострадавший вел себя неадекватно.
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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru
В Парголово, что на окраине Петербурга, медикам пришлось реанимировать мужчину, разгуливавшего по улице в одних трусах, прямо на проезжей части. Очевидец сообщил подробности инцидента.
Как выяснилось, ЧП произошло в четверг, 2 июля, около 10.00, по адресу: улица Федорова, 4.
«Я услышал мужские крики на улице. Когда выглянул с балкона, увидел, что через дорогу двое полицейских скрутили на асфальте мужчину в трусах. Мужчина лежал на животе, безостановочно кричал, вопил, иногда выкрикивал „убивают“ и крутился на асфальте. Один сотрудник держал за плечи, второй за ноги», — вспоминал очевидец.
Мужчина уточнил, что правоохранители все время куда-то звонили, а также снимали на телефон лежащего на асфальте гражданина. Спустя еще несколько минут отчаянных попыток удрать от полицейских, мужчина затих.
«[Он] продолжал безмолвно лежать, даже когда полицейские слезли с него. Подъехала машина ППС, все засуетились, стали бить лежащего по щекам, пытаясь привести в чувства. Один сотрудник побежал в ближайший медицинский центр. С мужчины сняли наручники, и он продолжил лежать в неестественной позе с завернутыми за спину руками», — пояснил свидетель.
Как отметил очевидец, вскоре на место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Врачи осмотрели пострадавшего и приняли решение немедленно приступать к реанимационным действиям: вытащив дефибриллятор, медперсонал произвел несколько попыток вернуть к жизни гражданина. Спустя еще несколько секунд мужчину переложили на носилки и занесли в карету скорой помощи. Позже на место прибыл реанимобиль.
Как сложилась дальнейшая судьба мужчина — доподлинно неизвестно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина вонзил шило в сердце петербуржца ради самоката.
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