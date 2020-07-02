Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО

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Яна Вахрушева
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Ненецкий автономный округ лидирует среди регионов России по количеству голосов против поправок к Конституции.

Фото, видео: ТАСС / Владимир Смирнов, 5-tv.ru

После проведения голосования за поправки к Конституции РФ 1 июля, стало известно, что 77,2% россиян поставили галочку возле слова «да». Однако, жители Ненецкого автономного округа в большинстве проголосовали против поправок. Согласно последней информации от ЦИК, 54,57% жителей региона не отдали свои голоса «за», а положительно проголосовали 44,42%.

«Это еще раз подтверждает, что голосование прошло максимально прозрачно, что результаты достоверны, в том числе и ситуация в НАО тоже подтверждает это», — прокомментировала Элла Памфилова.

Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков. Он заметил, что процент несогласных незначителен.

«Если проецировать это на общее количество избирателей по стране, конечно, количество избирателей, которые голосовали против в округе, оно весьма и весьма незначительно», — ответил Песков.

Спикер Кремля отметил, что галочка в графе «нет» — личное право каждого избирателя. Также Дмитрий Песков связал высокий процент несогласных с возможным желанием объединить НАО с Архангельской областью.

«Также очевидно, что на такие результаты голосования оказали влияние другие факторы, которые важны для жителей региона. Нельзя исключать, что тематика объединения субъектов также была соответствующим образом воспринята в этом округе и повлияла на результат», — высказал предположение он.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Элла Памфилова назвала голосование по поправкам к Конституции легитимным.

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