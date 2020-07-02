Памфилова назвала голосование по поправкам к Конституции легитимным
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование по поправкам к Конституции признано состоявшимся.
Фото: ТАСС / Петр Ковалев
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России состоялось 1 июля. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в легитимности процедуры нет сомнений и голосование состоялось.
«Нет сомнений, что оно состоялось, что оно легитимно, но официально это будет утверждено на заседании ЦИК в самое ближайшее время», — сказала Памфилова.
Незадолго до заявления председателя ЦИК стало известно, что утром 2 июля было обработано 100% голосов. Поправки к Конституции поддержали 77,2% россиян, а 21,27% проголосовали против. Также Элла Памфилова сообщила, что процент явки в избирательные участки составил 65% участников, которые были включены в списки.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что поправки к Конституции поддержали 77,2% россиян.
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