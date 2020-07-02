В Москве шестилетняя девочка смогла вырваться из рук похитителя. Но история загадочная

Очень странное похищение с относительно благополучным концом произошло в Москве. Очевидцы заметили на детской площадке одинокую девочку, всю в ссадинах, которая не могла связно рассказать о том, откуда пришла. Однако она поведала, как неизвестный мужчина избил ее и похитил прямо в подъезде дома.

Девочка сказала маме, что поднимется по лестнице, пока они с братом будут ехать на лифте. Но на одном из пролетов ее встретил мужчина, который ударил малышку по голове, скрутил и отвез в лес. Там она каким-то образом смогла освободиться и добраться до ближайшей детской площадки на улице Островитянова.

Как стало известно 5-tv.ru, девочку доставили в больницу. Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму, ушибы и синяки на голове, ссадины на лице и туловище.

По данным Telegram-каналов, вскоре полиция нашла мать этой девочки. Та заявила, что ее дочь все выдумала, но объяснить случившееся так и не смогла. Похитителя, а также все подробности этого запутанного дела сейчас устанавливают столичные полицейские.

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