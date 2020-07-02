Мария Захарова назвала бессрочное оружейное эмбарго Ирана контрпродуктивным

Мария Захарова считает, что предложение США поставить в Совет Безопасности ООН вопрос о продлении бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана необоснованным, сообщило ТАСС. Давление на Тегеран не имеет ничего общего с урегулированием иранской ядерной программы, считают в МИДе.

«Продвигаемый Вашингтоном в Совбезе проект резолюции о бессрочном оружейном эмбарго в отношении Ирана представляет собой набор деструктивных мер в русле американской политики максимального давления на Тегеран», — сказала официальный представить МИД РФ.

Она также добавила, что Россия никогда не поставляла оружие афганским талибам, а только законному правительству страны.

«РФ никогда не поставляла вооружения талибам, а только законному правительству Афганистана», — добавила Захарова.

Также сегодня стало известно, что Тегеран рассматривает все возможные варианты развития событий вокруг оружейного эмбарго и резолюции МАГАТЭ, сообщают «РИА Новости» ссылая на слова официального представителя правительства Ирана Али Рабии.

«Однако мы прекрасно понимаем, что американский режим пытается дать ход вопросу об оружейном эмбарго и (резолюции — ред.) МАГАТЭ в рамках одного опасного замысла. Мы учитываем все возможные сценарии и варианты по каждому из этих вопросов. Будем принимать необходимые и соответствующие решения без спешки», — прокомментировал ситуацию Рабии.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков достигли соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома в июле 2015-го. Результатами переговоров стало принятие совместного всеобъемлющего плана действий, успешное выполнение которого, снимет с Ирана экономические санкции, введенные Совбезом ООН, США и Евросоюзом. Договоренность также предусматривала, что в течении пяти лет с иранской стороны будет снято оружейное эмбарго. Но в 2018-м США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Ирана.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин провел переговоры с лидерами Турции и Ирана.