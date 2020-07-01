Путин провел видео-переговоры с лидерами Турции и Ирана

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Максим Чугункин
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Обсуждались вопросы международной безопасности, борьба с терроризмом, ситуация в Сирии.

Путин провел видео-переговоры с лидерами Турции и Ирана

Фото: EPA/ERDEM SAHIN/ТАСС

Состоялась видео-конференция между главами России, Турции и Ирана. Трехсторонняя встреча прошла в онлайн-формате из-за эпидемиологической ситуации, однако от очного саммита стороны не отказывались, сообщает ТАСС.

В ходе переговоров Владимир Путин сделал несколько ключевых заявлений: прежде всего, он отметил, что для политико-дипломатического решения сирийских проблем уже создана первоначальная база. Теперь необходимо организовать условия для встречи разных сторон конфликта в мирном ключе. Так или иначе, совместные действия трех держав уже приносят свои плоды.

По мнению российского лидера, санкции США в отношении Сирии — это попытка экономически задушить Дамаск. Также Путин отметил, что Турции и Ирану необходимо усилить совместные действия по борьбе с терроризмом.

По итогам переговоров Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Эрдоган договорились улучшить взаимодействие по Сирии, подтвердили еще раз ее независимость и территориальную целостность, а также согласились встретиться очно в Тегеране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошел Парад Победы.

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