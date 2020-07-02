Скончался поэт Борис Дубровин, автор хитов Кобзона, Антонова и Лещенко
Знаменитый поэт-песенник скончался в возрасте 95 лет.
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Фото, видео: Центральный Дом Литератора
На 95-м году жизни скончался российский писатель и поэт Борис Дубровин, передает KP.RU.
По данным источника СМИ, Дубровин скончался несколько дней назад, в результате последствий сердечно-сосудистой недостаточности. Сообщается, что в момент смерти поэт находился в московской квартире вместе с супругой Валентиной Тарасовной. О дате и месте проведения похорон пока не сообщалось.
Сотрудничавший ранее с Дубровиным певец и композитор Юрий Антонов в беседе с 5-tv.ru признался, что печальное известие стало для него настоящей неожиданностью.
«Ой, Господи, Боренька… Так жалко… Человек очень замечательный был по своей натуре. Добрейшей души человек! Вы знаете, мы долгое время не виделись, не общались, жизнь развела по разным сторонам. Понимаете, он все-таки поэт был, а мы занимались музыкой. То, что я написал на его стихи песню, это такой удачливый момент был. Прекрасные стихи были, и получилась, на мой взгляд, очень хорошая песня (Речь о композиции „От печали до радости“ — Прим. ред.)!» — с сожалением заметил Антонов.
За долгие годы творческой карьеры Борис Дубровин успел посотрудничать с десятками прославленных композиторов и певцов: Львом Лещенко, Иосифом Кобзоном, Муслимом Магомаевым, Владимиром Шаинским, Давидом Тухмановым, Игорем Крутым, Аркадием Хаславским и многими другими.
Известно, что кроме песен Дубровин также выпустил около 20 сборников стихов и шесть прозаических произведений.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончался звезда фильма «Жестокий романс» Виктор Проскурин.
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