Дмитрий Песков назвал итоги голосования «триумфом доверия» к президенту

В Кремле прокомментировали итоги голосования по поправкам к Конституции РФ и назвали референдум триумфальным, сообщило ТАСС. Дмитрий Песков рассказал, что удивлен высокой явкой и доверием граждан, хотя была вероятность, что участие в голосовании примет намного меньше людей. Голосование по референдуму можно сравнить с президентскими выборами в 2018-м: тогда процент явки избирателей составил 67,54%, а за поправки пришло голосовать 65% жителей России.

«В Кремле ожидали высокого интереса россиян к теме поправок, „это было обусловлено общественной активностью в процессе формулирования поправок, инициирования поправок. Такую высочайшую явку и высочайший уровень поддержки“ спрогнозировать было очень сложно», — прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина.

Представитель Кремля исключил наличие заказной явки на голосовании или заказного результата, подчеркнув, что «об этом не может быть и речи». Дмитрий Песков также успокоил руководителей регионов, в которых наблюдалась низкая явка в избирательные участки и заверил, что «разбора полетов» не будет. Например, самая низкая явка наблюдалась в Мурманской области, где процент избирателей составил всего 32,68%, сообщил ЦИК.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин поблагодарил граждан России за доверие и участие в голосование.