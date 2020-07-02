Владимир Путин поблагодарил россиян за участие в голосовании по Конституции

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Яна Вахрушева
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Президент России выразил благодарность и сказал, что понимает тех, кто проголосовал против поправок к Основному закону страны.

Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Владимир Путин по итогам голосования по поправкам к Конституции РФ поблагодарил россиян за поддержку и доверие на заседании оргкомитета «Победа», сообщил ИНТЕРФАКС. Президент отметил, что после распада СССР страна еще находиться в стадии становления и политика не доставила совершенства. По его мнению, Россия все еще уязвима и нужно время, чтобы укрепить стабильность.

«После крушения СССР прошло совсем немного времени, современная Россия еще находится в стадии становления — в том числе ее политическая система», — сказал Путин.

Владимир Путин не стал отрицать, что понимает тех людей, которые проголосовали против. Например, в Ненецком автономном округе большее число избирателей проголосовали против поправок к Конституции.

«Понимаю и тех, кто проголосовал против, у нас много нерешенных проблем, это правда», — согласился с ними Владимир Владимирович.

Лидер страны поблагодарил всех граждан, которые приняли участие в голосовании с 25 июня по 1 июля и отдали свой голос «за». Президент отметил, что ценит поддержку и доверие граждан.

«Но прежде чем мы начнем работать, я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России, хочу сказать: «Спасибо вам большое за поддержку и доверие», — сказал президент на заседании оргкомитета «Победа».

Напомним, что после подведения итогов голосования, ЦИК опубликовал результаты, из которых стало известно, что с поправками к Конституции согласно 77,2% граждан России, явка составила 65%. Голосование также проводили среди россиян, проживающих за рубежом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как проходило голосование за поправки к Конституции.

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