В Москве-реке обнаружено тело новорожденного ребенка
По факту обнаружения тела младенца в Москве-реке, возбуждено уголовное дело. Подозреваемого будут судить по статье «Убийство».
Фото: www.globallookpress.com © FrankHoermann/SVEN SIMON
Следственный комитет Российской Федерации по Москве возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в Москве-реке 2 июля, сообщили РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Как сообщает следствие, тело младенца было найдено прохожими в воде недалеко от моста Лужники. Также определен пол, предположительно, убитого ребенка: жертвой преступления стал новорожденный мальчик.
Следователи работают на месте происшествия. В данный момент проводится комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств. Также идет поиск предполагаемых родителей убитого ребенка.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве обнаружили тело дзюдоиста Дмитрия Дунаева.
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