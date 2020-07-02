В Москве-реке обнаружено тело новорожденного ребенка

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Яна Вахрушева
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По факту обнаружения тела младенца в Москве-реке, возбуждено уголовное дело. Подозреваемого будут судить по статье «Убийство».

В Москве-реке обнаружено тело новорожденного ребенка

Фото: www.globallookpress.com © FrankHoermann/SVEN SIMON

Следственный комитет Российской Федерации по Москве возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в Москве-реке 2 июля, сообщили РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как сообщает следствие, тело младенца было найдено прохожими в воде недалеко от моста Лужники. Также определен пол, предположительно, убитого ребенка: жертвой преступления стал новорожденный мальчик.

Следователи работают на месте происшествия. В данный момент проводится комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств. Также идет поиск предполагаемых родителей убитого ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве обнаружили тело дзюдоиста Дмитрия Дунаева.

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