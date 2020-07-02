Именитого дзюдоиста Дмитрия Дунаева нашли мертвым

Известного в спортивных кругах дзюдоиста Дмитрия Дунаева нашли мертвым. Как сообщают источники 5-tv.ru, его тело обнаружили на водительском сиденье Volkswagen. Автомобиль находился на улице Паустовского в Москве. Очевидцы вызвали полицию.

По факту случившегося проводится проверка. Предварительная причина смерти спортсмена — оторвавшийся тромб. По имеющейся информации, в последнее время он тяжело болел. Обстоятельства трагедии уточняются.

Российский дзюдоист Дмитрий Дунаев родился в 1977 году. Трижды становился бронзовым призером чемпионатов России, чемпион страны среди юниоров в абсолютной весовой категории, мастер спорта России международного класса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье нашли мертвым чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Трайбера. Тело спортсмена обнаружили с огнестрельным ранением головы.