Просто бомба! — Решетова в бикини показала идеальную фигуру через несколько месяцев после родов
Возлюбленная рэпера Тимати продемонстрировала потрясающие формы перед подписчиками в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова стала матерью восемь месяцев назад и буквально сразу после родов покоряла просторы соцсетей своими полуобнаженными фотографиями, на которых демонстрировала безупречную фигуру. Со временем результат еще больше улучшился. Теперь фигура модели — идеал для многих женщин и предмет вдохновения для мужской части подписчиков.
В сторис на своей странице в Instagram сегодня Решетова в очередной раз похвасталась плоским животом, осиной талией и впечатляющими формами. Пользователи полюбовались ее упругим телом, а кто-то даже позавидовал, ведь прийти в такую бесподобную форму после родов могут только люди, обладающие силой воли, уверены юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Решетова признала свои заблуждения в вопросе прививок.
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