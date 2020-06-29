«Нормальная мамская реакция»: Решетова признала свои заблуждения в вопросе прививок

Супруга рэпера Тимати Анастасия Решетова признала свои заблуждения относительно необходимости делать прививки их общему сыну Ратмиру. На днях молодая мама взбудоражила соцсети постом в Instagram, в котором объявила, что не намерена продолжать вакцинацию ребенка, а будет вместо этого укреплять его иммунитет закаливанием, правильным питанием, плаванием и физкультурой. Однако теперь, изучив вопрос, пришла к выводу, что слишком эмоционально отреагировала на ситуацию и поторопилась с выводами.

«Недавний пост о моем отношении к вакцинации вызвал большой резонанс… Это был крик души, основанный на резких эмоциях матери, переживающей за свое чадо. Все это время я изучала тему, общалась с другими родителями, с врачами. В итоге получилось, что мое доверие к процедуре вакцинации подорвал неправильный врач», — объяснила Решетова.

Instagram @volkonskaya.reshetova

По ее словам, она запаниковала, когда восьмимесячный Ратмир начал вести себя беспокойно после сделанной на дому прививки. Разобравшись, она выяснила, что врач нарушил правила вакцинации: он не имел права колоть вакцину ребенку дома — прививки должны делаться только в лицензированных клиниках, а вакцина должна храниться в специальном боксе с датчиком температуры, а не в кармане врача. Кроме того, после вакцинации медик обязан наблюдать за ребенком в течение 30 минут, а на следующий день из медучреждения должны позвонить и справиться о самочувствии маленького пациента.

«Моя чуйка не подвела — врач, приехавший к нам нарушил все правила вакцинации, которые соблюдались в нашей постоянной клинике. Я испугалась за здоровье моего ребенка, и сразу встала на его защиту — это нормальная мамская реакция!» — пояснила Решетова.

К своему посту Анастасия прикрепила умилительное видео, на котором улыбающийся Ратмир тискает кошку, сидя в своей кроватке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасией Решетовой и мама Тимати Симона Черноморская отписались друг от друга в Instagram. По слухам, отношения между ними могли ухудшиться из-за разницы во взглядах на воспитание Ратмира.