Телеведущая Елена Летучая может похвастаться не только талантом красноречия, но и превосходной растяжкой. Недавно звезда показала своим подписчикам, насколько высоко она может задрать ногу, причем сделала она это за весьма обыденным занятием — стрижкой газона.

На фото, которое Летучая выложила в своем Instagram-аккаунте, знаменитость предстает в черных штанах свободного покроя и коротком топе с глубоким декольте. Стоя босиком на траве на фоне своего загородного дома, телеведущая позирует для снимка с газонокосилкой, высоко подняв ногу.

Instagram @elenapegas

Подписчики остались в восхищении от гибкости Летучей и не преминули сравнить ее с бывшей примой-балериной Большого театра.

«Ого! Ногу как задрала»;

«Волочкова 2»;

«С Волочковой вас спутал»;

«Елена! Какой шпагат», — отреагировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елену Летучую забавно облизал ее пес.