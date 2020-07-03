«Волочкова — 2»: Елена Летучая похвасталась суперрастяжкой
Телеведущая восхитила подписчиков чудесами акробатики.
Фото: Instagram @elenapegas
Телеведущая Елена Летучая может похвастаться не только талантом красноречия, но и превосходной растяжкой. Недавно звезда показала своим подписчикам, насколько высоко она может задрать ногу, причем сделала она это за весьма обыденным занятием — стрижкой газона.
На фото, которое Летучая выложила в своем Instagram-аккаунте, знаменитость предстает в черных штанах свободного покроя и коротком топе с глубоким декольте. Стоя босиком на траве на фоне своего загородного дома, телеведущая позирует для снимка с газонокосилкой, высоко подняв ногу.
Подписчики остались в восхищении от гибкости Летучей и не преминули сравнить ее с бывшей примой-балериной Большого театра.
«Ого! Ногу как задрала»;
«Волочкова 2»;
«С Волочковой вас спутал»;
«Елена! Какой шпагат», — отреагировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елену Летучую забавно облизал ее пес.
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