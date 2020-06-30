Телеведущая Елена Летучая не может нарадоваться своему любимому другу — псу японской породы акита ину. Звезда завела домашнего питомца в прошлом году, написав, что «сбылась ее мечта». Тогда песик был еще щенком, но теперь это большая представительная собака, которая тоже души не чает в своей хозяйке.

Недавно пес еще раз продемонстрировал свою любовь Летучей, появившись на совместной фотографии. Снимок, на котором Акита лижет ей щеку, телеведущая выложила в Instagram.

«Каждый раз, когда хочу сделать с ней фото, попытка заканчивается одним и тем же», — написала Летучая.

Instagram @elenapegas

Некоторые подписчики отметили глубокое декольте телеведущей, которое на фото бросается в глаза наравне с ярко-красной помадой. К слову, звезду нечасто можно увидеть с ярким мейком — чаще всего, она выбирает косметику пастельных тонов. В любом случае фолловеры успели прокомментировать не только ее «теплые» отношения с собакой, но и все аспекты ее образа.

«Шикарный бюст»;

«Леночка, вы такая хорошенькая, ну как вас не любить»;

«Какая бесподобная фотография. Вы прекрасна, и Акита тоже»;

«Это любовь!» — отреагировали интернет-пользователи.

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