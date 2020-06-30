«Это любовь!» — Елену Летучую с глубоким декольте облизал пес
Телеведущая показала своего подросшего домашнего питомца.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @elenapegas
Телеведущая Елена Летучая не может нарадоваться своему любимому другу — псу японской породы акита ину. Звезда завела домашнего питомца в прошлом году, написав, что «сбылась ее мечта». Тогда песик был еще щенком, но теперь это большая представительная собака, которая тоже души не чает в своей хозяйке.
Недавно пес еще раз продемонстрировал свою любовь Летучей, появившись на совместной фотографии. Снимок, на котором Акита лижет ей щеку, телеведущая выложила в Instagram.
«Каждый раз, когда хочу сделать с ней фото, попытка заканчивается одним и тем же», — написала Летучая.
Некоторые подписчики отметили глубокое декольте телеведущей, которое на фото бросается в глаза наравне с ярко-красной помадой. К слову, звезду нечасто можно увидеть с ярким мейком — чаще всего, она выбирает косметику пастельных тонов. В любом случае фолловеры успели прокомментировать не только ее «теплые» отношения с собакой, но и все аспекты ее образа.
«Шикарный бюст»;
«Леночка, вы такая хорошенькая, ну как вас не любить»;
«Какая бесподобная фотография. Вы прекрасна, и Акита тоже»;
«Это любовь!» — отреагировали интернет-пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова дополнила мудрыми словами известное изречение Эйнштейна.
Читайте также
61%
0.49 78.99
0.31
Нашли ошибку?