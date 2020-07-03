Удовольствие не по карману? На сколько подорожала окрошка в 2020 году

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Эксперты высчитали «индекс окрошки», равный 6%.

Фото, видео: ТАСС / Созинов Виталий, 5-tv.ru

Одно из главных летних блюд на столе в нашей стране — окрошка. В традиционном рецепте: редиска, картошка, огурцы, пять яиц, колбаса, разумеется, и литр кваса. Да, и конечно зелень со сметаной!

Несколько лет назад экономисты стали просчитывать, так называемый, «индекс окрошки» — народный аналог продуктовой корзины
Наши коллеги из «Известий» вели подсчеты — и выяснили что этим летом он — вырос всего на 6%. Главный фактор роста цен, конечно же, экономическая ситуация в связи пандемией.

В июле приготовление окрошки по классическому национальному рецепту для одной российской семьи обойдется всего 459 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему отдых в России в этом году может подорожать.

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