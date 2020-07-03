«Не смотрю теперь налево»: Шнуров показал романтичное видео с молодой женой
На своей странице в Instagram музыкант выложил ролик со своей избранницей.
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Фото, видео: Instagram @shnurovs
Музыкант Сергей Шнуров показал публике свою четвертую жену — 29-летнюю Ольгу Абрамову. Исполнитель выложил на своей странице в Instagram короткое видео с отдыха, на котором он вместе с девушкой катается на катере. При этом Шнуров нежно наклоняется к своей супруге, а она в этот момент снимает на камеру.
«Не смотрю теперь налево,
Только прямо на тебя.
Мне? Такая королева?
Как прекрасно жить любя!», — написал музыкант в подписи к видео.
Подписчики порадовались за своего кумира, отметив, что с Ольгой Шнуров начал меняться в лучшую сторону. Так, некоторые заметили, что чуть ли не в первый раз за долгое время он написал трогательные проникновенные строки без мата.
«Вот это Шнуров! Какая любовь и нежность, к тому же без мата»;
«Шикарная пара»;
«Класс! Так держать! Любимая женщина всегда королева!!!» — написали юзеры.
Сергей Шнуров был женат четыре раза. С третьей женой Матильдой Шнуровой лидер группировки «Ленинград» прожил восемь лет и расстался в 2018 году. В этом же году он женился на своей избраннице Ольге Абрамовой, которая младше его на 18 лет. Музыкант не раз признавался, что хотел бы детей от Абрамовой и заявил, что они работают над этим.
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