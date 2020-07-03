«Не смотрю теперь налево»: Шнуров показал романтичное видео с молодой женой

Музыкант Сергей Шнуров показал публике свою четвертую жену — 29-летнюю Ольгу Абрамову. Исполнитель выложил на своей странице в Instagram короткое видео с отдыха, на котором он вместе с девушкой катается на катере. При этом Шнуров нежно наклоняется к своей супруге, а она в этот момент снимает на камеру.

«Не смотрю теперь налево,

Только прямо на тебя.

Мне? Такая королева?

Как прекрасно жить любя!», — написал музыкант в подписи к видео.

Instagram @shnurovs

Подписчики порадовались за своего кумира, отметив, что с Ольгой Шнуров начал меняться в лучшую сторону. Так, некоторые заметили, что чуть ли не в первый раз за долгое время он написал трогательные проникновенные строки без мата.

«Вот это Шнуров! Какая любовь и нежность, к тому же без мата»;

«Шикарная пара»;

«Класс! Так держать! Любимая женщина всегда королева!!!» — написали юзеры.

Сергей Шнуров был женат четыре раза. С третьей женой Матильдой Шнуровой лидер группировки «Ленинград» прожил восемь лет и расстался в 2018 году. В этом же году он женился на своей избраннице Ольге Абрамовой, которая младше его на 18 лет. Музыкант не раз признавался, что хотел бы детей от Абрамовой и заявил, что они работают над этим.

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