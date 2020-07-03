Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой — видео
Как видно на кадрах с места происшествия, газ бьет фонтаном из трубопровода.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
Фото, видео: ТАСС, 5-tv.ru
Целый поселок в Самарской области эвакуировали из-за прорыва газопровода. В распоряжении «Известий» оказались кадры с места происшествия. На них видно, что газ бьет фонтаном из трубопровода. Из-за угрозы детонации перекрыли движение по автотрассе. В безопасное место пришлось увезти всех местных жителей — это больше полутора тысяч человек.
«Появилось облако газа, появился запах. В целях недопущения и сохранения жизни и здоровью населения было обращение с завода о необходимости эвакуировать людей. Большинство, конечно, на личном транспорте покидают. Едут к родственникам и знакомым. Ну и два пункта временного размещения организованы в соседнем селе», — рассказал глава муниципального района «Волжский» Евгений Макридин.
В результате ЧП никто не пострадал. Экстренные службы в эти минуты ликвидируют последствия аварии. Химическая лаборатория проводит замеры концентрации газа в воздухе. По предварительным данным, авария произошла при проведении земляных работ. На участке газопровода нашли незаконную врезку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что огненный столб поднялся на месте прорыва газопровода в Самаре.
Читайте также
73%
0.08 79.52
0.33
Нашли ошибку?