Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой — видео

Эфирная новость 91

Как видно на кадрах с места происшествия, газ бьет фонтаном из трубопровода.

Фото, видео: ТАСС, 5-tv.ru

Целый поселок в Самарской области эвакуировали из-за прорыва газопровода. В распоряжении «Известий» оказались кадры с места происшествия. На них видно, что газ бьет фонтаном из трубопровода. Из-за угрозы детонации перекрыли движение по автотрассе. В безопасное место пришлось увезти всех местных жителей — это больше полутора тысяч человек.

«Появилось облако газа, появился запах. В целях недопущения и сохранения жизни и здоровью населения было обращение с завода о необходимости эвакуировать людей. Большинство, конечно, на личном транспорте покидают. Едут к родственникам и знакомым. Ну и два пункта временного размещения организованы в соседнем селе», — рассказал глава муниципального района «Волжский» Евгений Макридин.

В результате ЧП никто не пострадал. Экстренные службы в эти минуты ликвидируют последствия аварии. Химическая лаборатория проводит замеры концентрации газа в воздухе. По предварительным данным, авария произошла при проведении земляных работ. На участке газопровода нашли незаконную врезку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что огненный столб поднялся на месте прорыва газопровода в Самаре.

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