На месте прорыва газопровода в Самарской области около села Верхняя Подстепновка продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.

5-tv.ru публикует кадры с места происшествия, на которых видно, что пламя поднимается на несколько метров вверх. Сообщается, что таким образом сотрудники экстренных служб сбрасывают давление.

На данный момент из села Подстепновка эвакуируют жителей до окончания аварийно-восстановительных работ на газопроводе.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых видно, что газ бьет фонтаном из трубопровода. Из-за угрозы детонации на месте ЧП экстренные службы перекрыли дороги в районе аварии.