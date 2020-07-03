ТОП-5 советов, как начать утро, чтобы очистить карму
Зарядиться позитивными эмоциями на весь день не так уж и сложно, как представляется.
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Как начнешь утро, так и проведешь весь день, считают духовные учителя. Для того, чтобы зарядиться спокойствием и бодростью на предстоящие 24 часа мало встать с «той» ноги — нужно выполнить определенные действия, которые подарят позитивной настрой. Wday.ru рассказывает, как можно очистить свою карму в самом начале нового дня.
Простить обиды
Не стоит копить в себе обиды долгое время. Если вас что-то тревожит, лучше разобраться с этим как можно раньше. Для достижения внутренней гармонии и спокойствия важно «обнулиться» с утра и отпустить прошлое.
Сделать доброе дело незнакомому человеку
Не надо думать, что добрые дела обязательно должны быть большими. Уступить место в транспорте или перечислить небольшую сумму денег в благотворительный фонд не так уж сложно. К тому же, такие действия заставят вас почувствовать себя лучше от осознания того, что вы кому-то помогли. Главное — не гордиться этим, а сделать хорошее искренне и ненавязчиво.
Навести порядок в доме
Прежде чем навести порядок в мыслях, нужно создать организованное пространство вокруг себя. Разобрать гардероб, выбросить лишние вещи, сделать уборку — эти простые действия станут первой ступенькой к упорядоченности в жизни.
Не смотреть телевизор и не пользоваться гаджетами
Сколько полезных дел можно сделать с утра, если не начинать день с просмотра передач и зависания в соцсетях. Сейчас многие подвержены зависимости от гаджетов. Вы можете проверить себя на прочность, отказавшись от утренних просмотров страничек в интернете. Если при этом почувствуете себя лучше, значит вы на верном пути.
Мыслить только позитивно
Это самое сложное, но самое действенное средство для очистки кармы. Наши мысли формируют наш образ действий, а значит определяют нашу жизнь. Попробуйте хотя бы на день отвлечься от негатива и увидите, как сильно изменится ваше восприятие жизни.
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