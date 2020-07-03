Друг Абдулманапа Нурмагомедова: «Хоронить его будут в Дагестане»
Рамазан Рабаданов отметил, что в ближайшее время будет решаться вопрос о проведении публичных прощальных мероприятий.
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Фото, видео: EPA\TASS / MAXIM SHIPENKOV
Друг семьи рассказал 5-tv.ru о последних днях Абдулманапа Нурмагомедова. Рамазан Рабаданов пояснил, что отец знаменитого спортсмена перенес инсульт и инфаркт на фоне COVID-19, после чего впал в кому, из которой уже не вышел. О том, что Нурмагомедов-старший ушел из жизни, сегодня сообщил Рамзан Кадыров.
«Он был тяжелый. Увидев, что ситуация ухудшается, его забрали в Москву, но было слишком поздно».
По словам Рабаданова, у семьи нет никаких претензий к столичным врачам, которые пытались спасти 57-летнего тренера и сделали все, что возможно. Хоронить его будут в Дагестане, рядом с Махачкалой. Будет ли публичное прощание, пока не известно.
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