Друг Абдулманапа Нурмагомедова: «Хоронить его будут в Дагестане»

Друг семьи рассказал 5-tv.ru о последних днях Абдулманапа Нурмагомедова. Рамазан Рабаданов пояснил, что отец знаменитого спортсмена перенес инсульт и инфаркт на фоне COVID-19, после чего впал в кому, из которой уже не вышел. О том, что Нурмагомедов-старший ушел из жизни, сегодня сообщил Рамзан Кадыров.

«Он был тяжелый. Увидев, что ситуация ухудшается, его забрали в Москву, но было слишком поздно».

По словам Рабаданова, у семьи нет никаких претензий к столичным врачам, которые пытались спасти 57-летнего тренера и сделали все, что возможно. Хоронить его будут в Дагестане, рядом с Махачкалой. Будет ли публичное прощание, пока не известно.