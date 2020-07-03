«Раньше было искренней»: фанаты раскритиковали новый клип «Ленинграда»

Новый клип группировки «Ленинград» на песню «Фотосессия» получил смешанные отзывы поклонников. За полдня с момента публикации на Youtube ролик набрал почти одинаковое количество «лайков» и «дизлайков».

Лидер коллектива Сергей Шнуров в свойственной себе манере сделал видео на злобу дня. В ней он высмеял современные бренды, глянцевые журналы, зависимость от соцсетей и самолюбование селебрити, которые выкладывают свои снимки в Instagram с использованием фотошопа. В частности, показанная в клипе звезда — дама в теле. Она участвует в нескольких фотосессиях и в результате с помощью специальной программы делает себя стройной на фотографиях. Их девушка публикует в микроблоге, а зрителю становится ясно: реальность не так красива, как пытаются показать публике знаменитости.

Несмотря на ироничный посыл и профессионально сделанную работу клип удостоился многих отрицательных отзывов. Его посчитали скучным, проходным и вторичным. Впрочем, часть негативных комментариев относится не столько к видео, сколько к самой песне.

«Мне одному кажется, что уже который раз „Ленинград“ выпускает одну и ту же песню с измененными словами?»

«Ну такое… До „Вояжа“ и „В Питере — пить“ далеко»;

«Ожидал большего, извини, братан, но дизлайк»;

«Сергей Владимирович, ну как-то поверхностно, я в вас верю, вы можете круче»;

«Раньше было искренней, и мат не резал ухо», — оценили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шнуров показал романтичное видео с молодой женой.