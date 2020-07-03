Мужчина ранил бывшую жену, убил сына и покончил с собой

В Московской области мужчина явился в дом к бывшей жене, напал на нее, убил собственного сына, который защищал мать, и совершил самоубийство. Как стало известно 5-tv.ru, происшествие случилось в поселке Большая Володарка.

Вечером 2 июля 61-летний Сергей З. пришел в дом, где жили его бывшая жена и сын. Что именно случилось, пока не известно, но вскоре разгорелся конфликт. Мужчина попытался ударить ножом бывшую, но только ранил ее руку. На защиту матери встал сын — он получил ранение в брюшную полость, от которого вскоре скончался.

Через десять минут Сергей З. покончил с собой. Полиция проводит проверку.

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