Мужчина ранил бывшую жену, убил сына и покончил с собой

|
Максим Чугункин
158

Полицейские проводят проверку.

Мужчина ранил бывшую жену, убил сына и покончил с собой

Фото: www.globallookpress.com © Jochen Tack

В Московской области мужчина явился в дом к бывшей жене, напал на нее, убил собственного сына, который защищал мать, и совершил самоубийство. Как стало известно 5-tv.ru, происшествие случилось в поселке Большая Володарка.

Вечером 2 июля 61-летний Сергей З. пришел в дом, где жили его бывшая жена и сын. Что именно случилось, пока не известно, но вскоре разгорелся конфликт. Мужчина попытался ударить ножом бывшую, но только ранил ее руку. На защиту матери встал сын — он получил ранение в брюшную полость, от которого вскоре скончался.

Через десять минут Сергей З. покончил с собой. Полиция проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что историк-расчленитель Соколов попросил себе в камеру телевизор.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
70.50
-0.02 79.22
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:48
Пилоты авиакомпании «Сибирь» объяснили свои действия в небе над Ростовом-на-Дону
19:40
Обнаружены неизвестные видео с жертвами перевала Дятлова
19:28
ФСБ задержала за взятку следователя, работавшего над делом «Кировлеса»
19:25
Пятеро террористов задержаны в Карачаево-Черкессии
19:17
Пассажирский самолет экстренно сел в Греции из-за пожара на борту
19:07
Кто был в машине Михаила Ефремова в момент смертельного ДТП: есть ответ?

Сейчас читают

Астролог рассказал, чего ждать от «великого» парада планет 4 июля 2020-го
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок