Историк Соколов «изъявил желание» поставить ему в камеру телевизор
Председателя петербургской Общественной наблюдательной комиссии удивила просьба адвоката бывшего преподавателя СПбГУ.
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Фото, видео: РИА Новости / Александр Гальперин, ВКонтакте @Холодов Александр
Просьба находящегося в СИЗО историка Олега Соколова об установке телевизора удивила председателя петербургской Общественно наблюдательной комиссии (ОНК) Александра Холодова. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru.
Как стало известно, адвокат обвиняемого по делу расчлененной аспирантки экс-преподавателя СПбГУ от его лица обратился в ОНК с такой просьбой. Однако, по словам правозащитника, в этом не было необходимости.
«Честно говоря, меня такое письмо удивило. Потому что на нашем официальном сайте есть раздел „помощь через ОНК“, и там подробно описана процедура, как можно передать и телевизор, и холодильник, если этого нет в камере», — отметил Холодов.
По его словам, процедура оснащения камер следственного изолятора всем необходимым проста, но четко определена. На сайте ОНК должны оставить заявки десять желающих. В этом случае комиссия организует встречу и передачу техники.
«Меня и формулировка удивила: „изъявил желание“. Не в том месте гражданин находится, чтобы изъявлять желание. В данном случае родственники могут изъявить желание оказать какую-то помощь», — заявил председатель ОНК.
Как добавил Александр Холодов, историк и ранее хотел получить в камеру телевизор, когда находился в изоляторе временного содержания.
Олег Соколов обвиняется в убийстве своей студентки и сожительницы Анастасии Ещенко. По версии следствия, бывший преподаватель СПбГУ убил девушку и расчленил ее тело, после чего пытался избавиться от улик. В ноябре 2019 года его выловили из реки Мойки, где он хотел утопить отрубленные руки покойной возлюбленной, но не удержался и упал в воду. Частично останки расчлененного тела Ещенко были постепенно выловлены. Голова аспирантки была найдена в квартире историка.
Ранее 5-tv.ru писал, что заседание по делу историка отложили после истерики Соколова в суде. В ходе заседания подсудимый начал требовать публичной демонстрации его личной переписки с покойной, чтобы показать, что за ужасные вещи она творила.
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