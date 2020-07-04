«Сложный и обстоятельный разговор»: О чем были переговоры советников лидеров «нормандской четверки»?

В Берлине завершились переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки». Как сообщает РИА Новости, в общей сложности обсуждение велось около десять часов. Российскую сторону встрече представлял заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, украинскую — помощник президента Андрей Ермак, французскую — советник президента Эммануэль Бон и немецкую — Ян Хеккер.

Одной из тем переговоров было урегулирование конфликта в Донбассе. Как отметил по итогам встречи Козак, удалось приблизиться по вопросу комплекса дополнительных мер по прекращению боевых действий в ДНР и ЛНР. В то же время говорить о прорыве на переговорах по Украине вряд ли возможно, добавил он.

«В Берлине состоялся сложный и обстоятельный разговор по Украине в нормандском формате», — заключил Козак.

Ранее 5-tv.riu сообщал, что главы МИД нормандского формата подтвердили выполнение только одного из девяти пунктов решений парижского саммита.