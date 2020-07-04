Сбросивший центнер Фадеев раскрыл секрет похудения — видео

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Алина Потёмкина
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Продюсер заверил, что его методика не предполагает никаких затрат.

Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim

Максим Фадеев столкнулся с критикой в свой адрес, когда рассказал, что смог похудеть на 100 килограммов. Его обвинили в неправильном питании, раскритиковали за стремительный сброс веса и неграмотную диету. В ответ на это продюсер раскрыл свой рецепт восстановления фигуры в Instagram, чтобы успокоить паникеров.

По его словам, вес он сбрасывал не разом, а постепенно — в течение года по восемь килограммов в месяц. Более того, он не прибегал к помощи лекарственных препаратов и не отказывался от множества продуктов. Для того, чтобы воспользоваться его примером, не потребуется много денег, подчеркнул Фадеев.

«Она (Методика — Прим. ред.) не предполагает никаких денег. Все, что вам потребуется — вода определенной температуры и ряд продуктов, которые вы будете есть, при этом ни в чем в себе не отказывая. Так вы и начнете худеть. Для начала придется сдать анализы, понять, что с гормонами. Если с ними все в порядке — считайте, что вы похудели. Если есть сбой, надо будет выровнять гормональный фон и после этого заняться похудением», — рассказал продюсер.

Instagram @fadeevmaxim

Он пообещал подробную схему своей методики выложить в открытый доступ в ближайшие две недели. Также продюсер удивился тому, что новость о его личном достижении в восстановлении фигуры стала столь популярна и вызвала такие жаркие споры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пост Максима Фадеева, показавшего результат похудения в Instagram, произвел неизгладимое впечатление на его коллегу Иосифа Пригожина. Последний признался, что пример Фадеева его вдохновил и загнал на беговую дорожку.

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