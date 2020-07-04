Тимати сделал модную стрижку своему восьмимесячному сыну — фото
На своей странице в Instagram Анастасия Решетова показала, как папа побрил наследника.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала в Instagram-сторис, какую модную стрижку восьмимесячному сыну Ратмиру сделал отец. На своей странице в социальной сети светская львица опубликовала кадр, на котором рядом со своим наследником лежит в кроватке.
Несмотря на то, что малыш только подрастает, видно, что родители хотят сделать из него настоящего модника. Музыкант выбрил волосы на висках у мальчика и сделал ему прическу андеркарт в соответствии с последними стильными тенденциями. Подписчики не могли оторвать от Ратмира глаз, а его мама слега поиронизировала над карапузом и его отцом.
«Сразу видно, что крайний раз Ратика побрил папа», — написала Решетова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Решетова в бикини показала идеальную фигуру через несколько месяцев после родов.
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