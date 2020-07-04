Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала в Instagram-сторис, какую модную стрижку восьмимесячному сыну Ратмиру сделал отец. На своей странице в социальной сети светская львица опубликовала кадр, на котором рядом со своим наследником лежит в кроватке.

Несмотря на то, что малыш только подрастает, видно, что родители хотят сделать из него настоящего модника. Музыкант выбрил волосы на висках у мальчика и сделал ему прическу андеркарт в соответствии с последними стильными тенденциями. Подписчики не могли оторвать от Ратмира глаз, а его мама слега поиронизировала над карапузом и его отцом.

«Сразу видно, что крайний раз Ратика побрил папа», — написала Решетова.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Решетова в бикини показала идеальную фигуру через несколько месяцев после родов.