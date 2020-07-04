Налоговый вычет при покупке недвижимости могут увеличить

Член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложение о двукратном увеличении суммы, из которой вычисляется имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости.

«В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до четырех и шести миллионов рублей соответственно», — цитирует предложение RT.

Федоров подчеркивает, что нынешние градации расчета далеки от реалий рынка недвижимости. Особенно это заметно в мегаполисах, где стоимость жилья существенно выросла за последние годы.

В настоящее время официально работающий россиянин может получить возврат НДФЛ (13%) с суммы в два миллиона рублей, а также по процентам по кредиту с трех миллионов рублей. Соответственно, если часть недвижимости была приобретена в кредит, а остальные средства покупатель предоставил сам, то вычет он получит в обоих случаях.