Яна Рудковская и Евгений Плющенко радуют, но чаще всего шокируют подписчиков видео с танцами на своих страничках в Instagram. Особенно аудитория продюсера и фигуриста переживает за их общего сына Сашу, который участвует в этих роликах. Людям все чаще кажется, что ребенок измотан из-за плотного графика и отсутствия общения со сверстниками. Звездные родители с этим не согласны и продолжают снимать новые видео. Последний ролик, где Яна и маленький Саша танцуют под песню Насти Каменских и Потапа «Не пара», стало последней каплей.

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

Подписчиков не устроило все, но больше всего измотанный вид и ненатуральные движения Гнома Гномыча. По мальчику видно, что он принимать участия в танце с мамой не очень-то и хочет. В комментариях посыпались просьбы перестать мучить ребенка и дать ему отдохнуть.

«Гном Гномычу уже надоело, что его заставляют все делать из-под палки. Он взялся за лопату уже. Тайное желание ударить», — заметил кто-то из подписчиков.

«Свободу Гном Гномычу», — скандировали в комментариях.

«Бедный Гном Гномыч, столько несчастья в его глазах», — написала девушка.

Рудковскую и Плющенко часто осуждают за строгое воспитание сына. Яна даже призналась в интервью, что иногда бьет ремнем Сашу и ставит в угол в качестве наказания.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Рудковская ответила на шутку Ивана Урганта про Плющенко.