«Свободу Гном Гномычу» — Подписчики Рудковской обеспокоены ее сыном

|
Ирина Дряхлова
54

После публикации последнего видео танцев Яны Рудковской и маленького Саши Плющенко, подписчики попросили, чтобы «ребенка оставили в покое».

Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial

Яна Рудковская и Евгений Плющенко радуют, но чаще всего шокируют подписчиков видео с танцами на своих страничках в Instagram. Особенно аудитория продюсера и фигуриста переживает за их общего сына Сашу, который участвует в этих роликах. Людям все чаще кажется, что ребенок измотан из-за плотного графика и отсутствия общения со сверстниками. Звездные родители с этим не согласны и продолжают снимать новые видео. Последний ролик, где Яна и маленький Саша танцуют под песню Насти Каменских и Потапа «Не пара», стало последней каплей.

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

Подписчиков не устроило все, но больше всего измотанный вид и ненатуральные движения Гнома Гномыча. По мальчику видно, что он принимать участия в танце с мамой не очень-то и хочет. В комментариях посыпались просьбы перестать мучить ребенка и дать ему отдохнуть.

«Гном Гномычу уже надоело, что его заставляют все делать из-под палки. Он взялся за лопату уже. Тайное желание ударить», — заметил кто-то из подписчиков.

«Свободу Гном Гномычу», — скандировали в комментариях.

«Бедный Гном Гномыч, столько несчастья в его глазах», — написала девушка.

Рудковскую и Плющенко часто осуждают за строгое воспитание сына. Яна даже призналась в интервью, что иногда бьет ремнем Сашу и ставит в угол в качестве наказания. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Рудковская ответила на шутку Ивана Урганта про Плющенко. 

Читайте также

+22° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
70.50
-0.02 79.22
-0.30
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 июля

Последние новости

20:12
Как осуществить мечту и привлечь счастье на неделе Ивана Купалы? — советы астролога
19:46
«Свободу Гном Гномычу» — Подписчики Рудковской обеспокоены ее сыном
19:30
Адвокат следователя Миниахметова назвал возможную причину задержания
19:12
«Удивительная консолидация»: как поправки к Конституции и борьба с COVID-19 объединили россиян
18:56
«Машину разорвало» — люди чудом выжили в лобовом ДТП во Владимире
18:48
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 июля

Сейчас читают

ТОП-5 мужских имен, которые отталкивают женщин
У дома Абдулманапа Нурмагомедова собрались десятки людей, чтобы проститься с ним
Сбросивший центнер Фадеев раскрыл секрет похудения — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок