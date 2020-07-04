«Свободу Гном Гномычу» — Подписчики Рудковской обеспокоены ее сыном
После публикации последнего видео танцев Яны Рудковской и маленького Саши Плющенко, подписчики попросили, чтобы «ребенка оставили в покое».
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Как умные счетчики и товары с QR-кодом облегчат жизнь россиян с 1 июля?
Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial
Яна Рудковская и Евгений Плющенко радуют, но чаще всего шокируют подписчиков видео с танцами на своих страничках в Instagram. Особенно аудитория продюсера и фигуриста переживает за их общего сына Сашу, который участвует в этих роликах. Людям все чаще кажется, что ребенок измотан из-за плотного графика и отсутствия общения со сверстниками. Звездные родители с этим не согласны и продолжают снимать новые видео. Последний ролик, где Яна и маленький Саша танцуют под песню Насти Каменских и Потапа «Не пара», стало последней каплей.
Подписчиков не устроило все, но больше всего измотанный вид и ненатуральные движения Гнома Гномыча. По мальчику видно, что он принимать участия в танце с мамой не очень-то и хочет. В комментариях посыпались просьбы перестать мучить ребенка и дать ему отдохнуть.
«Гном Гномычу уже надоело, что его заставляют все делать из-под палки. Он взялся за лопату уже. Тайное желание ударить», — заметил кто-то из подписчиков.
«Свободу Гном Гномычу», — скандировали в комментариях.
«Бедный Гном Гномыч, столько несчастья в его глазах», — написала девушка.
Рудковскую и Плющенко часто осуждают за строгое воспитание сына. Яна даже призналась в интервью, что иногда бьет ремнем Сашу и ставит в угол в качестве наказания.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Рудковская ответила на шутку Ивана Урганта про Плющенко.
Читайте также
50%
-0.02 79.22
-0.30
Нашли ошибку?