Ценой тысячи жизней: Как в Европе боролись с COVID-19?

Если нам начать туристический сезон позволяет уверенное движение вниз коронавирусных показателей, то вот заграница такими успехами похвастать не может. ВОЗ фиксирует в ряде государств новые пики заболеваемости. В США, Бразилии, Индии, Казахстане и других странах. Именно там где COVID-19 если и противостояли, то бессистемно, хаотично.

Вообще эксперты уверенно говорят, что в целом всего два государства выступили против этой угрозы с четкой, понятной и продуманной стратегией. Это Россия и, как ни странно, Швеция. Два совершенно разных пути. Только шведский выбор завел страну в пропасть. Вы помните, там с самого начала отказались от введения жестких ограничительных мер. Наплевали на изоляцию, запреты и прочее. Заявили, что пойдут вырабатывать коллективный иммунитет. Потому как главная цель – спасение экономики.

До США и Бразилии, Швеция была на первом месте и по смертности, и заражаемости. Шведы платят за свой выбор слишком большую цену. Россия, как известно, такой вариант противоборства с вирусом вообще даже не рассматривала.

«Мы пошли более сложным путем путем, требующим массу решений и федеральных резервов. Мы много сил потратили, в том числе и материальных ресурсов, но результат у нас лучше получился, потому что смерть - это единственное, что нельзя исправить. Люди которые не умерли - это успех значительно больше, чем любые ограничение свободы. Хотя, конечно, когда ты сидишь дома и у тебя метро закрыто, или на машине нельзя поехать даж, зато ты жив, а это очень важное обстоятельство», - подчеркнул политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Но справедливости ради - экономику-то шведы спасли. С момента начала пандемии валюты многих стран потеряли в стоимости, кроме шведской кроны. Она укрепилась. И об этом сейчас местные СМИ пишут очень часто. Гордятся и пытаются отвлечь внимание населения от эпидемии вируса. Вот во что выродился знаменитый шведский социализм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о порядке открытия границ Евросоюзом.