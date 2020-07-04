В Евросоюзе разъяснили порядок открытия границ в связи с пандемией

|
Карина Бернтгольц
63

В настоящий момент список государств, представители которых могут въехать на территорию ЕС, насчитывает 15 стран,.

Фото, видео: ТАСС / PATRICK SEEGER, /JAMES GOURLEY, /SOPA Images via ZUMA Wire

Евросоюз разъяснил критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Еврокомиссии, въехать на территорию ЕС смогут представители 15 государств. Среди них: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанды, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай.

Россия и США не вошли в эту группу из-за эпидемиологической ситуации. В первую очередь Евросоюз открыл границы только для тех стран, где среднее число инфицированных коронавирусом за последние 14 дней не превышает примерно 16 человек на 100 тысяч населения. Таким образом, в России, число заболевших в день по критериям ЕС должно составлять менее 1650 человек.

При этом в Евросоюзе подчеркнули, что составленный список не является окончательным и будет обновляться по мере изменения эпидемиологической ситуации в странах. Кроме того, граждане ЕС, чья поездка может считаться неотложной, также смогут уехать за границу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до конца июля.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
70.50
-0.02 79.22
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:34
Для кого может быть опасно лунное затмение 5 июля?
9:20
Уходящий от столкновения водитель на Mercedes сбил шестерых в Омске
9:05
«Все как мы мечтали»: Бородина рассказала о сказочном сюрпризе в годовщину брака
8:54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака
8:45
«Словесная баталия» продолжается: В конфликт с Пригожиным из-за «бедствующих» артистов вступил Губерниев
8:30
В Евросоюзе разъяснили порядок открытия границ в связи с пандемией

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака
ТОП-3 знака зодиака, которым Ванга напророчила тяжкую судьбу
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок