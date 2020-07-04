В Евросоюзе разъяснили порядок открытия границ в связи с пандемией

Евросоюз разъяснил критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Еврокомиссии, въехать на территорию ЕС смогут представители 15 государств. Среди них: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанды, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай.

Россия и США не вошли в эту группу из-за эпидемиологической ситуации. В первую очередь Евросоюз открыл границы только для тех стран, где среднее число инфицированных коронавирусом за последние 14 дней не превышает примерно 16 человек на 100 тысяч населения. Таким образом, в России, число заболевших в день по критериям ЕС должно составлять менее 1650 человек.

При этом в Евросоюзе подчеркнули, что составленный список не является окончательным и будет обновляться по мере изменения эпидемиологической ситуации в странах. Кроме того, граждане ЕС, чья поездка может считаться неотложной, также смогут уехать за границу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до конца июля.