В Евросоюзе разъяснили порядок открытия границ в связи с пандемией
В настоящий момент список государств, представители которых могут въехать на территорию ЕС, насчитывает 15 стран,.
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Фото, видео: ТАСС / PATRICK SEEGER, /JAMES GOURLEY, /SOPA Images via ZUMA Wire
Евросоюз разъяснил критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Еврокомиссии, въехать на территорию ЕС смогут представители 15 государств. Среди них: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанды, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай.
Россия и США не вошли в эту группу из-за эпидемиологической ситуации. В первую очередь Евросоюз открыл границы только для тех стран, где среднее число инфицированных коронавирусом за последние 14 дней не превышает примерно 16 человек на 100 тысяч населения. Таким образом, в России, число заболевших в день по критериям ЕС должно составлять менее 1650 человек.
При этом в Евросоюзе подчеркнули, что составленный список не является окончательным и будет обновляться по мере изменения эпидемиологической ситуации в странах. Кроме того, граждане ЕС, чья поездка может считаться неотложной, также смогут уехать за границу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до конца июля.
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