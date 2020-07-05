«Правило ежика»: Михалкова поделилась психологическим лайфхаком для тех, кто устает
Бывшая участница шоу «Уральских пельменей» рассказала, в какие моменты находится «нигде» и для чего ей это нужно.
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Фото, видео: Instagram @mihalkova
Бывшая участница шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала поклонникам в Instagtam про свое «Правило ежика».
«Есть у меня „Правило ежика“. Нет, это не про колючки и „фыр-фыр-фыр“. Это про то, что мы не роботы и не умеем по щелчку переключаться с одного на другое», — уточнила артистка.
По ее словам, во время насыщенного сезона съемок, когда приходится ежедневно примерять на себя множество кинообразов — «от секретарши до барышни 19 века», вечером ей требуется время, чтобы переключиться на другую тональность и общаться с подругами или тренером в спортзале. Утром, после пробуждения тоже невозможно сразу преступить к «осмысленному планированию дня». На то, чтобы собраться с мыслями, Михалковой требуется пять особенных минут.
«В течение этих пяти минут у меня состояние перезагрузки, когда мысли в голове приходят в нужный порядок. В этот момент я нахожусь как бы „нигде“. Ни там и ни тут. Как ежик в тумане. Отсюда и название!» — объяснила Юлия.
Подписчики Михалковой оценили идею, однако забеспокоились, как бы их кумир не подорвал себе здоровье «насыщенным» графиком съемок и планированием дел сразу после пробуждения.
«Очень понравилось про правило. Подтверждаю, все так и есть».
«Красота и юмор. Это идеально».
«Хорошее правило, красивый ежик».
«Интересный способ. Спасибо за совет».
«Это называется „коридор“».
«Мой внутренний ежик иногда с утра бегает, а все еще не проснулся! Поднять-подняли, а разбудить забыли! Так что пятью минутами не обойдешься!» — делятся фолловеры.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Юлия Михалкова показала, как тренируется в пустом спортзале в строгом черном трико.
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