«Правило ежика»: Михалкова поделилась психологическим лайфхаком для тех, кто устает

Бывшая участница шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала поклонникам в Instagtam про свое «Правило ежика».

«Есть у меня „Правило ежика“. Нет, это не про колючки и „фыр-фыр-фыр“. Это про то, что мы не роботы и не умеем по щелчку переключаться с одного на другое», — уточнила артистка.

По ее словам, во время насыщенного сезона съемок, когда приходится ежедневно примерять на себя множество кинообразов — «от секретарши до барышни 19 века», вечером ей требуется время, чтобы переключиться на другую тональность и общаться с подругами или тренером в спортзале. Утром, после пробуждения тоже невозможно сразу преступить к «осмысленному планированию дня». На то, чтобы собраться с мыслями, Михалковой требуется пять особенных минут.

«В течение этих пяти минут у меня состояние перезагрузки, когда мысли в голове приходят в нужный порядок. В этот момент я нахожусь как бы „нигде“. Ни там и ни тут. Как ежик в тумане. Отсюда и название!» — объяснила Юлия.

Instagram @mihalkova

Подписчики Михалковой оценили идею, однако забеспокоились, как бы их кумир не подорвал себе здоровье «насыщенным» графиком съемок и планированием дел сразу после пробуждения.

«Очень понравилось про правило. Подтверждаю, все так и есть».

«Красота и юмор. Это идеально».

«Хорошее правило, красивый ежик».

«Интересный способ. Спасибо за совет».

«Это называется „коридор“».

«Мой внутренний ежик иногда с утра бегает, а все еще не проснулся! Поднять-подняли, а разбудить забыли! Так что пятью минутами не обойдешься!» — делятся фолловеры.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Юлия Михалкова показала, как тренируется в пустом спортзале в строгом черном трико.