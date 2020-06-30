Юлия Михалкова показала лучшие упражнения для «аппетитных» бедер

Юлия Михалкова, недавно жаловавшаяся, что слабеет в самоизоляции и невыносимо скучает по «своему единственному» фитнес-тренеру, выбралась наконец в спортзал. В своем Instagram-аккаунте экс-участница шоу «Уральских пельменей» показала, как восстанавливает потерянную форму.

Instagram @mihalkova

На видео актриса в черном трико тренируется в пустом зале одна перед зеркалом. Михалкова продемонстрировала, как старательно выполняет упражнения с резинкой, с обручем и без спортивных тренажеров — с приседаниями. К слову, все упражнения ориентированы на угрепление ягодичных мышц.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Юлия Михалкова похвасталась, что ее книга «Не говори мужчинам нет!» разлетается как горячие пирожки. В ней актриса, в частности рассказала, как однажды «до беспамятства» напилась и подралась на вечеринке «авторитетных бизнесменов» в Екатеринбурге.