Четверо рабочих погибли во время обрушения на стройке в Кировской области
ЧП произошло в городе Зуевка в ходе строительства торгового центра.
Фото: ТАСС / Петр Ковалев
Четверо рабочих погибли во время обрушения на стройке в Кировской области. ЧП произошло в городе Зуевка в ходе строительства торгового центра. Как стало известно 5-tv.ru, обрушились перекрытия в пристройке.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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