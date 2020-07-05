Четверо рабочих погибли во время обрушения на стройке в Кировской области. ЧП произошло в городе Зуевка в ходе строительства торгового центра. Как стало известно 5-tv.ru, обрушились перекрытия в пристройке.

Обстоятельства происшествия выясняются.