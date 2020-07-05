Четверо рабочих погибли во время обрушения на стройке в Кировской области

|
Светлана Шевченко
Срочная новость 5

ЧП произошло в городе Зуевка в ходе строительства торгового центра.

Четверо рабочих погибли во время обрушения на стройке в Кировской области

Фото: ТАСС / Петр Ковалев

Четверо рабочих погибли во время обрушения на стройке в Кировской области. ЧП произошло в городе Зуевка в ходе строительства торгового центра. Как стало известно 5-tv.ru, обрушились перекрытия в пристройке.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
70.50
-0.02 79.22
-0.30
ТОП-4 знака зодиака, которым лунное затмение 5 июля принесет тяжелые испы...

Последние новости

11:20
Четверо рабочих погибли во время обрушения на стройке в Кировской области
11:15
Аномальная жара заглянет на три дня в российские регионы
11:00
«Опять на сносях?» — Кети Топурию в свободном платье подозревают в беременности
10:40
Время не властно над подвигом русского солдата: как открывали Ржевский мемориал
10:22
«Не марсиане»: Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
10:02
Протестующие в Вашингтоне сожгли флаг США после речи Трампа в День независимости

Сейчас читают

«Не марсиане»: Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
ТОП-4 знака зодиака, которым лунное затмение 5 июля принесет тяжелые испытания
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 июля

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок