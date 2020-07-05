Татьяна Овсиенко решила стать матерью в 53 года

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Алиса Старжевская
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Певица не раз признавалась, что они с мужем Александром Меркуловым мечтают о детях.

Татьяна Овсиенко решила стать матерью в 53 года

Фото: Instagram @tatiana_ovsienko_

Певица Татьяна Овсиенко заявила о желании снова стать матерью. Откровенное признание 53-летняя исполнительница сделала в эфире программы с Борисом Корчевниковым на канале Россия 1.

По словам Овсиенко, недавно в приюте она заприметила одну очаровательную девочку, которая сильно запала ей в душу. Певица сразу же захотела подарить этому ребенку любящую семью и окружить ее заботой.

Для Овсиенко это будет не первый опыт усыновления. В 2002 году она взяла из детского дома мальчика Игоря с врожденным пороком сердца, напоминает ФАН. Благодаря помощи артистки, ему сделали дорогостоящую операцию, и он выжил. Сейчас Игорь живет в США. Он женился и даже подарил своей приемной маме внука.

На данный момент Овсиенко счастлива в браке с бизнесменом Александром Меркуловым. Певица не раз признавалась, что, хотя в силу возраста не может родить ребенка «естественным путем», они с мужем мечтают услышать детский смех в их доме.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кети Топурию в свободном платье заподозрили в беременности.

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