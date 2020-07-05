Татьяна Овсиенко решила стать матерью в 53 года
Певица не раз признавалась, что они с мужем Александром Меркуловым мечтают о детях.
Фото: Instagram @tatiana_ovsienko_
Певица Татьяна Овсиенко заявила о желании снова стать матерью. Откровенное признание 53-летняя исполнительница сделала в эфире программы с Борисом Корчевниковым на канале Россия 1.
По словам Овсиенко, недавно в приюте она заприметила одну очаровательную девочку, которая сильно запала ей в душу. Певица сразу же захотела подарить этому ребенку любящую семью и окружить ее заботой.
Для Овсиенко это будет не первый опыт усыновления. В 2002 году она взяла из детского дома мальчика Игоря с врожденным пороком сердца, напоминает ФАН. Благодаря помощи артистки, ему сделали дорогостоящую операцию, и он выжил. Сейчас Игорь живет в США. Он женился и даже подарил своей приемной маме внука.
На данный момент Овсиенко счастлива в браке с бизнесменом Александром Меркуловым. Певица не раз признавалась, что, хотя в силу возраста не может родить ребенка «естественным путем», они с мужем мечтают услышать детский смех в их доме.
Ранее 5-tv.ru писал, что Кети Топурию в свободном платье заподозрили в беременности.
Читайте также
73%
-0.02 79.22
-0.30
Нашли ошибку?