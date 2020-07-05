«Опять на сносях?» — Кети Топурию в свободном платье подозревают в беременности
Певица никак не комментирует слухи о своем положении.
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Фото, видео: Instagram @keti_one_official
Кети Топурия в очередной раз подогрела слухи о своей беременности. Солистка группы A’Studio выложила на своей странице в Instagram снимок со светского мероприятия, на котором она вместе со своим новым бойфрендом Львом Деньговым кружится в танце.
Внимание подписчиков, как обычно, привлек выбор наряда Кети — просторное зеленое платье, расширяющееся к низу. Как отмечали многие фолловеры, в последнее время певица все чаще отдает предпочтение свободному покрою в одежде, таким образом скрывая беременность. Вот и на этот раз пользователи решили, что подобное фото является новым подтверждением того, что звезда находится в положении.
«Беременная?»;
«Почему платье свободное? Опять на сносях?»;
«В положении?»;
«Беремяшка», — предположили юзеры.
Сама Кети Топурия старается уходить от прямого ответа на вопрос о беременности, не подтверждая и не опровергая появляющиеся слухи. Так, недавно на попытку Максима Галкина выведать тайну о ее положении в эфире шоу на Первом канале, Топурия сказала, что ей разонравились облегающие наряды, но конкретно о беременности говорить не стала, пишет ФАН. У певицы уже есть дочь Оливия от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом. Ранее исполнительница также встречалась с рэпером Гуфом, с которым под венец так и не пошла.
Ранее 5-tv.ru писал, что 33-летняя Кети Топурия впервые вышла в свет в сопровождении своего нового бойфренда.
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