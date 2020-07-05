Кети Топурия в очередной раз подогрела слухи о своей беременности. Солистка группы A’Studio выложила на своей странице в Instagram снимок со светского мероприятия, на котором она вместе со своим новым бойфрендом Львом Деньговым кружится в танце.

Внимание подписчиков, как обычно, привлек выбор наряда Кети — просторное зеленое платье, расширяющееся к низу. Как отмечали многие фолловеры, в последнее время певица все чаще отдает предпочтение свободному покрою в одежде, таким образом скрывая беременность. Вот и на этот раз пользователи решили, что подобное фото является новым подтверждением того, что звезда находится в положении.

«Беременная?»;

«Почему платье свободное? Опять на сносях?»;

«В положении?»;

«Беремяшка», — предположили юзеры.

Instagram @keti_one_official

Сама Кети Топурия старается уходить от прямого ответа на вопрос о беременности, не подтверждая и не опровергая появляющиеся слухи. Так, недавно на попытку Максима Галкина выведать тайну о ее положении в эфире шоу на Первом канале, Топурия сказала, что ей разонравились облегающие наряды, но конкретно о беременности говорить не стала, пишет ФАН. У певицы уже есть дочь Оливия от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом. Ранее исполнительница также встречалась с рэпером Гуфом, с которым под венец так и не пошла.

Ранее 5-tv.ru писал, что 33-летняя Кети Топурия впервые вышла в свет в сопровождении своего нового бойфренда.