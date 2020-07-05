Главный тренер «Зенита» Семак стал дедушкой в 44 года

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Алина Потёмкина
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О радостном событии в семье сообщила жена Семака Анна.

Фото, видео: Instagram @annas_secret_garden

Жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна сообщила поклонникам в Instagram о радостном событии в ее семье. Ее 20-летняя дочь Майя родила. Теперь 44-летний наставник сине-бело-голубых и его 38-летняя супруга приобрели новые статусы — бабушки и дедушки.

«Позволю себе самый короткий пост за всю историю моего аккаунта — несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой! Завтра расскажу удивительную историю о том, как это произошло, как назвали и какие из ваших советов реально помогли. Спасибо за поддержку и поздравления! Слава богу за все!» — поделилась Анна Семак.

Instagram @annas_secret_garden

В комментариях поклонники поздравили пару и пожелали здоровья новорожденному.

«Какое счастье! Здоровья мамочке и малышу»

«Самый долгожданный пост, ура!»

«Поздравляю вашу теплую семью»

«Поздравляю! Еще Чемпиона России взять сегодня для полного счастья!!!» — писали фанаты.

Шанс стать досрочно чемпионом России выпал «Зениту» 5 июля. Матч с «Краснодаром» состоится в 20:30. Петербургская команда сыграет в гостях. А пока главный тренер клуба готовится к ответственному матчу, его супруга уже вовсю делится предвкушением эмоций от нового статуса. За несколько дней до рождения внука или внучки Анна Семак рассказала, какой бабушкой она хочет стать.

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