Рок-н-ролльная бабушка: У Анны Семак родился внук в 38 лет

Светская львица и жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака впервые стала бабушкой, о чем сообщила в своем Instagram. В январе 2020-го стало известно, что 20-летняя дочь Анны от первого брака беременна. Майя родила сына, сделав свою 38-летнюю маму бабушкой. Сама звездная мама рада новому статусу, но пока что не может поверить, что ее дочь тоже стала мамой.

«Для меня это пока необъяснимое чудо — дочь, чье тепло еще не остыло на груди, рожает малыша, в котором, возможно, однажды я угадаю свои черты… Моя кровь, мое продолжение, новая жизнь… Человек, за которого всегда будет болеть душа. Эта маленькая женщина вырастет и скажет тост на моем юбилее, поднимая бокал холодного шампанского: «бабушка, спасибо, что всегда понимала меня. Ставила Rolling Stones вместо колыбельной, научила управлять катером, таскала в слинге по миру, не давала есть сахар, глютен и фаст-фуд. Ты мой лучший друг“» — написала Анна под фото в социальной сети.

Фото: Instagram @annas_secret_garden

Отцом ребенка Майи Семак стал ее бой-фрэнд Евгений Гуревич. Девушка родила первенца на 41-й неделе беременности. Анну ее новая роль не смущает. Она поделилась мнением, что в нашей стране статус «бабушка» оброс стереотипами об обязательной седине и преклонном возрасте.

«Смущает ли меня новый статус? Нисколько. К сожалению, в нашем национальном сознании слово „бабушка“ синоним слова „старушка“. Бабушка — это непременно седые волосы, собранные шпильками в кичку, пуховый платок, больные суставы, глаукома, дачный участок, пирожки с капустой и путевка в санаторий», — выразила мнение Семак.

Майя Семак и Евгений Гуревич во время отдыха в Дубае в ноябре 2019-го. Фото: Instagram @mayasemak

Жена бывшего футболиста и тренера «Зенита» Сергея Семака Анна являются матерью семерых детей. Старшую дочь Майю Анна родила в предыдущем браке. В браке с Семаком у светской львицы родилось пятеро детей: Семен, Иван, Варвара, Савва и Илария. В 2016-м звездная пара удочерила девочку Татьяну с редким заболеванием сиреномелия (синдром русалки). Также Анна призналась, что после поездки в Африку хотела бы принять в семью нескольких детей из солнечного континента. Многодетная мама заявила, что ее энергии хватит еще на троих-четверых детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Анна Семак поделилась воспоминаниями о своих первых родах.