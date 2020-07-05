Модель обвинила в изнасиловании известного российского фотохудожника. Как стало известно 5-tv.ru, пришла поздней ночью на кастинг, а стала, по ее словам, жертвой преступления.

Сергей Берменьев прославился тем, что его объективу позировали первые лица государства, актеры, режиссеры, музыканты и прочие знаменитости.

Обстоятельства произошедшего уточняются.