Модель обвинила в изнасиловании известного российского фотохудожника

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Светлана Шевченко
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Сергей Берменьев прославился тем, что его объективу позировали первые лица государства, актеры, режиссеры, музыканты и прочие знаменитости.

Модель обвинила в изнасиловании известного российского фотохудожника

Фото: ВКонтакте @Сергей Берменьев

Модель обвинила в изнасиловании известного российского фотохудожника. Как стало известно 5-tv.ru, пришла поздней ночью на кастинг, а стала, по ее словам, жертвой преступления.

Сергей Берменьев прославился тем, что его объективу позировали первые лица государства, актеры, режиссеры, музыканты и прочие знаменитости.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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