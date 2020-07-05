Две ракеты прилетели на территорию Израиля из сектора Газа

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Светлана Шевченко
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На юге страны прозвучали сирены воздушной тревоги.

Две ракеты прилетели на территорию Израиля из сектора Газа

Фото: www.globallookpress.com © Jinipix

Тема:
Арабо-израильский конфликт

Пресс-служба израильской армии заявила о том, что палестинские радикалы запустили из сектора Газа две ракеты по южной территории страны.

"Две ракеты выпущены из сектора Газа по территории Израиля", - говорится в сообщении военных.

Ранее сообщалось о срабатывании сирены воздушной тревоги.

 

Тема:
Арабо-израильский конфликт
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