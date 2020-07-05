Две ракеты прилетели на территорию Израиля из сектора Газа
На юге страны прозвучали сирены воздушной тревоги.
Фото: www.globallookpress.com © Jinipix
Пресс-служба израильской армии заявила о том, что палестинские радикалы запустили из сектора Газа две ракеты по южной территории страны.
"Две ракеты выпущены из сектора Газа по территории Израиля", - говорится в сообщении военных.
Ранее сообщалось о срабатывании сирены воздушной тревоги.
- 30 июн
- Минобороны Израиля предложил отложить «сделку века»
- 20 мая
- Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США
- 24 февр
- Пять из шести ракет, выпущенных из Сектора Газа, были перехвачены армией Израиля
- 24 февр
- Израиль нанес ответный удар по целям в Сирии и Газе
- 23 февр
- Палестинские радикалы нанесли массированный ракетный удар по Израилю
- 17 февр
- Сергей Лавров озвучил позицию России по ситуации в Ливии
- 12 февр
- «Сделку века» Трампа обсудили на заседании в Совбезе ООН
- 5 февр
- Израильская армия нанесла удар по силам ХАМАС в ответ на запуск ракет
- 5 февр
- Три ракеты запущены из сектора Газа по Израилю
- 2 февр
- Ограбление по-американски: зачем Трампу неудобная всем «сделка века»
Читайте также
+20° 752 мм рт. ст.
78%
78%
70.50
-0.02 79.22
-0.30
-0.02 79.22
-0.30
Нашли ошибку?