«Не ЖК, а сказка!» — Шишкова похвасталась покупкой квартиры
Модель показала двор и рассказала о своих любимых местах в жилом комплексе.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Как умные счетчики и товары с QR-кодом облегчат жизнь россиян с 1 июля?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
Видео: Как самолеты чуть не столкнулись в небе над Ростовом-на-Дону
Фото, видео: Instagram @missalena.92
Модель Алена Шишкова показала подписчикам в сторис в Instagram, в каком роскошном жилом комплексе находится квартира, которую она приобрела. Пока, по словам знаменитости, здание еще достраивают, но у нее уже появились любимые места во дворе.
«Вот там, кстати, будет моя квартира. Дом еще строится, но я вся в ожидании. Жду не дождусь, когда буду здесь гулять. Здесь буду играть в теннис. А вот там, это уже мой любимый батут. Не ЖК, а сказка», — заявила Шишкова.
Поклонники поздравили модель с приобретением. Некоторые предположили, что она нашла жилье поближе к своему бывшему, рэперу Тимати.
«Рядом с Тимуром?»
«Молодец, поздравляю»
«О, мы с тобой соседки!» — писали фанаты.
Многие также в комментариях уделили гораздо больше внимания цвету волос модели, чем теме ее поста. Поклонники писали, что привыкли видеть ее блондинкой и уговаривали вернуть привычный имидж.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Алена Шишкова показала нового возлюбленного.
Читайте также
88%
-0.02 79.22
-0.30
Нашли ошибку?