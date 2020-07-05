«Не ЖК, а сказка!» — Шишкова похвасталась покупкой квартиры

|
Алина Потёмкина
271

Модель показала двор и рассказала о своих любимых местах в жилом комплексе.

Фото, видео: Instagram @missalena.92

Модель Алена Шишкова показала подписчикам в сторис в Instagram, в каком роскошном жилом комплексе находится квартира, которую она приобрела. Пока, по словам знаменитости, здание еще достраивают, но у нее уже появились любимые места во дворе.

«Вот там, кстати, будет моя квартира. Дом еще строится, но я вся в ожидании. Жду не дождусь, когда буду здесь гулять. Здесь буду играть в теннис. А вот там, это уже мой любимый батут. Не ЖК, а сказка», — заявила Шишкова.

Поклонники поздравили модель с приобретением. Некоторые предположили, что она нашла жилье поближе к своему бывшему, рэперу Тимати.

«Рядом с Тимуром?»

«Молодец, поздравляю»

«О, мы с тобой соседки!» — писали фанаты.

Многие также в комментариях уделили гораздо больше внимания цвету волос модели, чем теме ее поста. Поклонники писали, что привыкли видеть ее блондинкой и уговаривали вернуть привычный имидж.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Алена Шишкова показала нового возлюбленного.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
70.50
-0.02 79.22
-0.30
ТОП-3 знаков зодиака мужчин, которые потакают всем дамским капризам

Последние новости

21:53
Автотеатр в комплексе «Игора Драйв» впечатлил даже искушенных зрителей — видео
21:42
Муцениеце раскрыла личность своего нового ухажера после расставания с Прилучным
21:20
Рудковская пригрозила сбивать дроны папарацци над своим домом
20:57
Видео: потерявший сознание водитель устроил массовое ДТП в центре Москвы
20:41
«Не ЖК, а сказка!» — Шишкова похвасталась покупкой квартиры
20:25
Врач рассказал о возможной опасности в ходе второй волны коронавируса

Сейчас читают

ТОП-3 знаков зодиака мужчин, которые потакают всем дамским капризам
«Шикарной женщине — шикарный особняк»: Ротару впервые показала свой дом за миллион долларов
Стал известен способ, как Ефремов может избежать наказания за участие в смертельном ДТП

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок