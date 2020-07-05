Модель Алена Шишкова показала подписчикам в сторис в Instagram, в каком роскошном жилом комплексе находится квартира, которую она приобрела. Пока, по словам знаменитости, здание еще достраивают, но у нее уже появились любимые места во дворе.

«Вот там, кстати, будет моя квартира. Дом еще строится, но я вся в ожидании. Жду не дождусь, когда буду здесь гулять. Здесь буду играть в теннис. А вот там, это уже мой любимый батут. Не ЖК, а сказка», — заявила Шишкова.

Поклонники поздравили модель с приобретением. Некоторые предположили, что она нашла жилье поближе к своему бывшему, рэперу Тимати.

«Рядом с Тимуром?»

«Молодец, поздравляю»

«О, мы с тобой соседки!» — писали фанаты.

Многие также в комментариях уделили гораздо больше внимания цвету волос модели, чем теме ее поста. Поклонники писали, что привыкли видеть ее блондинкой и уговаривали вернуть привычный имидж.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Алена Шишкова показала нового возлюбленного.