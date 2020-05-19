«Непобедимый лев»: Алена Шишкова показала нового возлюбленного

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова впервые показала поклонникам нового ухажера. В сторис Instagram модель поделилась совместным фото с возлюбленным. Девушка сидит в автомобиле с молодым человеком. Его лицо скрыто смайликом. На вопрос о прозвище ее парня она ответила: «Непобедимый лев».

Скрывая лицо спутника стикером, Шикова, вероятно, надеялась избежать лишних слухов вокруг его личности. Но ей это не удалось. В Telegram-канал распространили информацию, что второй человек на фото — боец MMA чеченского происхождения Хусейн Асхабов. Говорят, из-за хорошей статистики боев поклонники часто называют его «лев» и «непобедимый». Примечательно, что спортсмен внешне очень похож на Тимати.

Instagram @missalena.92, @askhabovlion

Называется и другая причина, почему Алена скрыла лицо ухажера. Годом ранее в сети появлялась информация, что с Асхабовым встречается другая модель и инстаблогер — Виктория Боня. Поклонники прямо называли его имя и отмечали, что возлюбленные живут недалеко друг от друга. Спортсмен — во Франции, а Боня — в Монако. Однако длительный роман не сложился. Боец младше Бони на 16 лет. И потому якобы выбрал девушку моложе — Шишкову. К слову, он есть в числе ее подписчиков в Instagram.

Сплетники добавляют, что именно по этой причине в начале апреля Виктория обвинила Алену в злоупотреблении «уколами красоты». Между девушками разгорелся громкий сетевой скандал.

В то же время отдельные Telegram-каналы подчеркивают, что Шишкову и Асхабова может связывать разве что легкий флирт. Пишут, что молодой человек предпочитает не афишировать личную жизнь и не собирается обременять себя отношениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шишкова нестандартно ответила на вопросы фанаток.