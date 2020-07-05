Врач рассказал о возможной опасности в ходе второй волны коронавируса

Экс-глава Всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман в интервью РИА Новости предупредил о возможной опасности во время второй волны коронавируса.

«Мы ожидаем большую волну в ноябре–декабре. При этом надо понимать, что в ноябре–декабре будет рост — как каждый год — респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема», — высказал предположение врач.

Профессор считает, что система здравоохранения должна быть полностью мобилизована к сезонной вспышке ОРВИ. В качестве правильной меры Эйдельман назвал введение непродолжительных ограничений регионально, не доводя до полного закрытия по всей стране.

Что касается вакцины, то врач прогнозирует ее появление не раньше второго квартала 2021 года, поэтому «нужно привыкать к новым условиям и жить с этим вирусом».

Распространение COVID-19 в России постепенно идет на спад. За последние сутки выявлено 6 736 новых случая, из которых 29,8% не имели клинических проявлений болезни. Выздоровели — 3871 человек.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) неоднократно заявляли о высокой оценке проведенных в России мероприятий по предотвращению коронавирусной инфекции. Специалисты называют ее одной из самых успешных среди всех стран мира.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, клинические испытания новейшей отечественной вакцины от коронавируса продолжаются. По словам специалистов, осложнения у добровольцев отсутствуют. Самочувствие хорошее. Первый компонент препарата участникам эксперимента ввели две недели назад. Все это время они находятся под круглосуточным наблюдением врачей.