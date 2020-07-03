Как себя чувствуют участники испытаний вакцины против COVID-19?
Первый компонент препарата добровольцам ввели две недели назад. Все это время они ведут дневники, где рассказывают о своем здоровье.
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Фото, видео: ТАСС / Первый МГМУ им.И.М.Сеченова, 5-tv.ru
Клинические испытания новейшей отечественной вакцины от коронавируса продолжаются. По словам специалистов, осложнения у добровольцев отсутствуют. Самочувствие хорошее. Первый компонент препарата участникам эксперимента ввели две недели назад. Все это время они находятся под круглосуточным наблюдением врачей.
«Нам необходимо вести дневники. Каждый день мы записываем, есть ли какие-то симптомы или нет, жалобы. Никаких опасений, учитывая, что первая вакцина достаточно хорошо принялась организмом, то уже никакой боязни, ничего», — рассказала одна из испытуемых.
Спустя 21 сутки, после введения первого компонента каждый из добровольцев получит второй. Вакцина от COVID-19 разработана российскими учеными совместно с сотрудниками 48-го НИИ Минобороны. Среди испытуемых — кадровые военные и медики. Эксперимент планируется завершить уже в конце июля.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три прототипа российской вакцины от коронавирусной инфекции показали свою эффективность.
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