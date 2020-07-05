Рудковская пригрозила сбивать дроны папарацци над своим домом

Внимание прессы к личной жизни звездного семейства Евгения Плющенко так надоело его супруге Яне Рудковской, что она нашла управу на фотографов, шпионящих за ее домом. Жена фигуриста предупредила представителей СМИ, что будет сбивать беспилотники, которые кружат над ее участком, чтобы узнать подробности частной жизни и получить эксклюзивные фото. Отдавать сбитые трофеи неудачливым охотникам она не намерена.

«Мы сейчас поставили хитрую систему, сбивает любой дрон, так что я бы не рисковала, так как все, что с неба упадет на нашу территорию, автоматически становится нашим. Тем более, когда незаконно летает. Тем не менее, людям этой замечательной профессии, которые вынюхивают, высматривают, шпионят, а потом делают слив в телеграм-каналы, просвещается!» — написала Рудковская, прикрепив к посту видео, вероятно, снятое с дрона.

Instagram @rudkovskayaofficial

В комментариях фанаты разделились на два лагеря. Одни поддержали звезду, напомнив о том, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, другие упрекнули Рудковскую в повышенном самомнении. Последние указали ей, что она и так слишком многое из личной жизни ее семьи выставляет напоказ.

«Яночка, так держать!»

«Шикарно выглядите»

«Ролик — огонь»

«Прям все время вынюхивают и высматривают?»

«Зачем нужны папарацци? Вы сами свою жизнь наизнанку показываете», — писали люди.

Яна Рудковская в последнее время действительно часто раскрывает все детали своей жизни. В период самоизоляции звездное семейство повадилось снимать ролики, в которых танцует в полном составе. Но чем дальше, тем больше они вызывают вопросов у поклонников. Не так давно 5-tv.ru рассказывал, как фанаты потребовали свободы для маленького сына Плющенко, носящего прозвище Гном Гномыч. Поклонники сомневаются, что ребенок принимает участие в записях добровольно.