Футболисты «Зенита» прилетели в Петербург и сразу попали «с корабля на бал». У воздушной гавани их встретили тысячи болельщиков, которые пели песни, били в барабаны, жгли файеры и устроили зрелищный перфоманс.

Петербургская команда досрочно завоевала титул чемпиона России после победы над «Краснодаром». Матч 26-го тура Российской премьер-лиги завершился со счетом 4:2 в пользу гостей встречи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Зенит» в шестой раз становится чемпионом России по футболу. Петербуржцы набрали 62 очка и за четыре тура до окончания чемпионата опередили на 13 баллов ближайшего преследователя — московского «Локомотива».