Чемпионы! Болельщики феерично встретили «Зенит» в аэропорту Петербурга — видео
Несколько тысяч человек чествуют футболистов «сине-бело-голубых», завоевавших чемпионский титул.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Футболисты «Зенита» прилетели в Петербург и сразу попали «с корабля на бал». У воздушной гавани их встретили тысячи болельщиков, которые пели песни, били в барабаны, жгли файеры и устроили зрелищный перфоманс.
Петербургская команда досрочно завоевала титул чемпиона России после победы над «Краснодаром». Матч 26-го тура Российской премьер-лиги завершился со счетом 4:2 в пользу гостей встречи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Зенит» в шестой раз становится чемпионом России по футболу. Петербуржцы набрали 62 очка и за четыре тура до окончания чемпионата опередили на 13 баллов ближайшего преследователя — московского «Локомотива».
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